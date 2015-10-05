На объездной Седанка–Патрокл столкнулись два грузовика
Днем в понедельник, 8 июля, на объездной трассе Седанка–Патрокл произошло ДТП, ставшее причиной пробки в направлении Владивостока. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Hino Ranger внезапно сломался на участке между Снеговой Падью и водохранилищем. Ехавший за ним 30-летний водитель Mitsubishi Canter не успел отреагировать, попытался объехать остановившуюся машину, но не рассчитал и врезался в угол фургона.
От удара Hino ушел в леера, а кабина Mitsubishi деформировалась – водителя зажало. Спасатели достали пострадавшего и передали его в руки медиков скорой помощи. Мужчина получил травмы различной степени тяжести.
На месте происшествия работают наряды ДПС. Движение со стороны Седанки осуществляется по одной полосе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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