День семьи любви и верности отмечают в России. В Приморье для молодых пар и будущих родителей подготовили больше сотни мероприятий. На одном из них в краевом перинатальном центре побывали наши корреспонденты. О том, почему беременным необходимо заниматься йогой и как она помогает в семейной жизни — далее.

Выпрямить спину, почувствовать пульс. На семь ударов сердца вдох, на семь — выдох. В йоге, особенно для беременных, самое главное — правильное дыхание.

Айна Сарычева, тренер по коуч-йоге: «Коуч-йога — она основывается на древнем учении йоги и на современных принципах коучинга, психологии. Работа идет одновременно сразу с телом, мыслями, эмоциями. Такой комплексный подход».

И для здоровья упражнения полезны. Так, например, известная каждому поза лотоса расслабляет спину и тазовые мышцы. И если выполнять асану, сидя на твердой поверхности, улучшается циркуляция крови, а это идеальная профилактика растяжек.

Елена Булгакова, тренер по коуч-йоге: «Изменятся тело, смещается центр тяжести и нагрузка возрастает. Нужно приходить и заниматься. Занятие для беременных построено особым образом. Самые простые, безопасные позы, которые полезны абсолютно всем женщинам!»

Диана Мельникова, участник мастер-класса по коуч-йоге: «Мастер-класс по йоге мне очень понравился. Я считаю, что это очень важно для будущих мам, для беременных женщин. Очень расслабляет поясницу, мы не все знаем что нужно делать».

Мастер-класс по йоге в День семьи проводят не случайно. Помимо здоровья физического, такие практики помогают и психологически — снимают стресс. И чтобы волнений было еще меньше, после занятий и лекций будущих родителей пригласят на экскурсию по перинатальному центру. Но сейчас в его стенах изучают оборудования не молодые семьи, а специалисты. На летнюю практику пришли студенты медицинского университета.

Татьяна Курлеева, главный врач ПКПЦ: «Кадры, безусловно, всегда решают все. Сегодня в краевой перинатальный центр пришло на практику девять студентов. И очень важно, что это студенты второго и третьего курса. Возможность с первых шагов освоится и получить профессию, которая в последующем будет им нужна».

Виктория Лаженцева с детства решила, что станет акушером-гинекологом. Ведь когда она была в утробе матери, врачи обнаружили, что шею ребенка шесть раз обвила пуповина. Но несмотря на проблему, акушеры сумели принять роды. И сейчас третьекурсница готовится вступить в ряды врачей.

Виктория Лаженцева, студентка ТГМУ: «Самый ответственный момент был, когда первый раз делаешь капельницу или берешь кровь. Тогда руки не тряслись, но все равно страшно».

Сейчас в медицинских учреждениях Приморья проходят практику почти полторы тысячи студентов. В рамках подготовки кадров для национального проекта «Здравоохранение» будущие врачи учатся ставить капельницы, брать анализы и ухаживать за больными.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]