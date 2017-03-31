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19 уголовных дел за контрабанду леса на 41 млн рублей возбудила Уссурийская таможня

19 уголовных дел за контрабанду леса на 41 млн рублей возбудила Уссурийская таможня

Фото: Уссурийская таможня

Контрабанду почти 2,5 тысячи кубометров ценных пород древесины выявили сотрудники Уссурийской таможни и отдел в г. Уссурийске УФСБ России по Приморскому краю. Гражданин РФ организовал незаконный экспорт в Китай пиломатериалов дуба монгольского и ясеня маньчжурского. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Уссурийской таможни Ирину Кульчицкую.

Предприниматель из Владивостока по заказу граждан КНР использовал реквизиты фирмы, директором которой официально числилось подставное лицо. Являясь фактическим руководителем этой фирмы, мужчина незаконно перемещал через границу стратегически важные ресурсы – пиломатериалы из дуба монгольского и ясеня маньчжурского. При таможенном декларировании леса он заявлял недостоверные данные о происхождении экспортируемого товара.

Как рассказал начальник отдела дознания Михаил Рослый в общей сложности по поддельным документам, было вывезено 2304 кубометра лесоматериалов стоимостью 40,7 миллиона рублей.

По фактам контрабанды лесоматериалов Уссурийская таможня возбудила19 уголовных дел по ч.1 ст.226.1 УК РФ («Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере»), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Справка

Ясень маньчжурский и дуб монгольский являются ценными породами древесины и включены в перечень объектов Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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