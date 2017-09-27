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Югорий Фейерверк лишил связи постояльцев СИЗО во Владивостоке

Югорий Фейерверк лишил связи постояльцев СИЗО во Владивостоке

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по ПК

Служебная собака Югорий Фейерверк помогла сотрудникам СИЗО-1 предотвратить переброс запрещенных предметов на режимную территорию. Так, специалисты изъяли сверток с мобильным телефоном с комплектующими, зажигалкой и средством межкамерной связи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

В отношении граждан, которые пытались передать средства связи в СИЗО, составлен протокол об административном правонарушении.

Все эти предметы являются запрещенными на территории учреждений УИС, их передача влечет за собой административную или уголовную ответственность.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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