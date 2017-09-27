Югорий Фейерверк лишил связи постояльцев СИЗО во Владивостоке
Служебная собака Югорий Фейерверк помогла сотрудникам СИЗО-1 предотвратить переброс запрещенных предметов на режимную территорию. Так, специалисты изъяли сверток с мобильным телефоном с комплектующими, зажигалкой и средством межкамерной связи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.
В отношении граждан, которые пытались передать средства связи в СИЗО, составлен протокол об административном правонарушении.
Все эти предметы являются запрещенными на территории учреждений УИС, их передача влечет за собой административную или уголовную ответственность.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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