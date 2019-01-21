Во Владивостоке под суд пойдет квартирный мошенник

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении жителя г. Спасска Дальнего, который обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, в августе 2018 г. фигурант решил незаконно обогатиться за счет доверчивых горожан. Он разместил на популярном интернет-сайте объявление о сдаче в аренду квартир, якобы расположенных в г. Владивостоке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В целях конспирации фигурант использовал абонентский номер подставного лица, не осведомленного о его преступных намерениях. Так, он связывался с желающими снять квартиру в аренду и убеждал последних внести предоплату в качестве задатка.

Действуя подобным образом, злоумышленнику удалось похитить 10 тыс. рублей у двух доверчивых горожан.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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