«Палитра Приморья»: «Сказки с молоком» в музее им. Арсеньева
Приморский музей имени Арсеньева вновь приглашает на «Сказки с молоком». Уже который год их слушатели становятся свидетелями событий сказаний коренных народов Дальнего Востока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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