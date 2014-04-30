Серьезное ДТП произошло на Некрасовском путепроводе во Владивостоке

Во вторник утром во Владивостоке на Некрасовском путепроводе произошло серьезное ДТП. Водитель легкового автомобиля, двигаясь в сторону Второй Речки, не справился с управлением, врезался в леера, после чего авто вынесло на среднюю полосу движения. Из-за аварии на путепроводе собралась пробка. Пока информации о пострадавших нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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