Подземные и надземные переходы во Владивостоке приводят в порядок

Сотни объявлений и граффити ежедневно вынуждены убирать в городе сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ). При наведении чистоты и порядка первоочередное внимание уделяется подземным и надземным пешеходным переходам, опорам мостов, столбам уличного освещения, автобусным остановкам и другим объектам городской инфраструктуры. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как рассказывают специалисты СГТ, проводить такие мероприятия на одних и тех же местах приходится по несколько раз.

«Бывают и такие случаи, когда поверхность полностью отмыли от граффити, очистили от объявлений, а на следующий день вандалы вновь всё разрисовали. Поэтому очень часто по несколько раз отмываем одни и те же поверхности. На тех объектах, где невозможно убрать надпись, закрашиваем», - отмечают они.

Специалисты городской администрации добавляют, что заботиться о фасадах зданий должны также собственники. Владельцы магазинов, кафе, управляющие компании и другие организации должны не забывать о своей обязанности — чистоте и порядке на прилегающих территориях и фасадах зданий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]