За неделю июля водным биоресурсам Приморского края нанесен двухмиллионный ущерб

Свыше 4 тысяч особей приморского гребешка, порядка 3,5 тысяч особей дальневосточного трепанга и 1,4 тысяч особей креветки изъято из незаконного оборота сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю с начала июля. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, оценивается более чем в 2 миллиона рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Так, на берегу бухты Киевка сотрудники Службы в г.Находка и МО МВД России «Партизанский» обнаружили в автомашине «Тойота Ипсум» порядка 200 килограммов очищенного и расфасованного в коробки гребешка. Документов, подтверждающих законность происхождения деликатеса, у водителя не оказалось. Он уверял пограничников, что морепродукцию приобрел у неизвестных ему лиц исключительно для собственного потребления.

Не оказалось сопроводительных документов на груз и у водителя другой автомашины, перевозившего свежевыловленный трепанг. Сотрудники Службы в пгт Посьет обнаружили в его авто 9 пластиковых бочек с «морским огурцом». Общее количество незаконно добытого гидробионта превысило 3 тысячи 400 особей.

Еще одному приморцу, наловившему в б.Суходол свыше 1160 особей живой креветки без разрешительных документов, пришлось возвратить ее в естественную среду обитания.

По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море»). Проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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