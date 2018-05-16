Во Владивостоке вынесен приговор наркосбытчику из Спасского района

Во Владивостоке вынесен приговор жителю Спасского района, признанному виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В феврале текущего года следователем отдела полиции № 5 (Советский район) УМВД России по городу Владивостоку было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Осужденный был задержан сотрудниками полиции в лесном массиве в районе улицы Русской. При личном досмотре в кармане его куртки полицейские обнаружили пять свертков с наркотическим веществом синего цвета под названием «скорость». Гражданин был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Следствием установлено, что 20-летний житель Приморского края подобрал на земле сверток, который он ранее заказал через мессенджер. В свертке находилось пять полимерных пакетиков с кристаллообразным веществом, которое он приобрел для цели сбыта, чтобы заработать денег. За одну сделанную закладку на время стажировки ему обещали 150 рублей, после 10 сделанных им закладок — 250 рублей. Вознаграждение за проделанную работу должно было приходить на электронный кошелек в виде биткоинов. Получить деньги молодому человеку не удалось, так как он был задержан при попытке распространения наркотиков.

Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой 1,37 граммов.

В ходе следствия доказана причастность фигуранта уголовного дела к совершению преступления.

На основании собранных сотрудниками полиции материалов суд признал подсудимого виновным, назначив ему наказание на срок 8 лет 6 месяцев в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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