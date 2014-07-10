Новый ФАП открыли в приморском селе Дальнее
В селе Дальнее Михайловского района открыли современный фельдшерско-акушерский пункт. Установка ФАПа позволит решать сразу несколько задач – оказание доврачебной медицинской помощи, медпрофилактика и диспансеризация населения, предусмотренные национальным проектом «Здравоохранение».
Село Дальнее расположено более чем в 50 километрах от районного центра и не имеет с ним прямого автобусного сообщения, поэтому открытие современного медучреждения стало для жителей территории особенным вдвойне, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
«Событие долгожданное и жизненно важное», – признаются местные.
Как отмечают в краевом департаменте здравоохранения, работа этого медпункта позволит на качественно ином уровне решать задачи по медицинскому обслуживанию около 200 сельчан.
«Пока фельдшерско-акушерский пункт будет работать два раза в неделю – по вторникам и четвергам, прием будет вести заведующая ФАПом села Степного Михайловского района Ирина Барсукова. Помимо вышеназванных сел, Ирина Викторовна ведет прием в Ленинском. Все три населенных пункта относятся к Сунятсенскому сельскому поселению», – сообщила главный врач Михайловской районной больницы Лариса Никитина.
Ирина Викторовна – опытный специалист, ее все знают.
«Ирина Барсукова, уроженка села Первомайского, после окончания Владивостокского медицинского училища вернулась в родные края и вот уже больше семи лет работает фельдшером. Она всегда в движении, даже когда больных в ФАПах нет. Знает всех и старается сама навестить своих пациентов», – говорят о фельдшере односельчане.
Сама фельдшер признается, что любит свою работу, и очень рада, что теперь трудится в новом здании ФАПа.
Отметим, в Приморье уже несколько лет возводят фельдшерско-акушерские пункты по новому типу. Это настоящий сельский дом, где есть кабинет приема, процедурный и смотровой кабинеты, комната отдыха и очень просторный холл. Из оборудования имеются электрокардиограф, дефибриллятор, холодильники для хранения лекарственных средств, экспресс-анализаторы уровня холестерина и сахара в крови, пеленальный столик. Предусмотрены также резервные помещения, которые в перспективе могут быть оборудованы под аптечный пункт и кабинет стоматолога. К ФАПу подключены водоснабжение и канализация.
«Установка ФАПа позволит решать задачи как по оказанию доврачебной медицинской помощи, так и по медпрофилактике и диспансеризации населения. У нас имеются все возможности для выездного приема не только врачами районной больницы, но и других мобильных медицинских бригад», – подчеркивает главврач.
Открытие нового ФАП в Дальнем также положительно скажется на привлечении кадров в село. В Михайловском районе уже работают и строятся новые объекты территории опережающего развития, для которых привлечение специалистов – дело первостепенной важности. А наличие социальной инфраструктуры – один из ключевых факторов при выборе места жительства и работы. В ближайшее время в Михайловском районе должны открыться ФАПы еще в двух селах: Дубки и Песчаное.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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