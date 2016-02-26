Пропавшую в Трудовом девочку нашли спящей в обнимку с бездомным котенком
Ночью 9 июля в поселке Трудовое сотрудники группы задержания нашли пропавшую восьмилетнюю девочку. Ребенок спал в бетонном кольце на заброшенной территории, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю.
Девочка пропала с улицы Лермонтова в поселке Трудовое. Родители ребенка обратились в полицию. Ориентировку с приметами передали нарядам всех наружных служб. В 23.25 экипаж вневедомственной охраны Владивостока, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение о розыске ребенка, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Росгвардейцы проверили заброшенные и малоосвещенные места. Пешие патрули осмотрели подвалы домов и беседки. Около 02.30 ночи на улице Муссонной в гаражах среди бетонных плит они заметили детские вещи. Девочку нашли в одном из бетонных колец на заброшенной территории. Ребенок спал на матрасе, прижимая бездомного котенка.
Сотрудники вневедомственной охраны немедленно сообщили об этом в отдел и до приезда полицейских согревали и успокаивали девочку.
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции, девочка рассказала, что решилась уйти из дома, поссорившись с сестрой около двух дней назад. Чтобы не умереть от голода, она взяла с собой немного сухой манной крупы, которой питалась все это время. По словам источника, семья у девочки благополучная.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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