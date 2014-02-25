Приморский музей имени Арсеньева вновь приглашает на «Сказки с молоком». Видеорепортаж Максима Каленника
Приморский музей имени Арсеньева вновь приглашает на «Сказки с молоком». Уже который год их слушатели становятся свидетелями событий сказаний коренных народов Дальнего Востока. Любопытно, что послушать их и угоститься молоком приходят не только дети, но и взрослые.
- Давно это было… Тогда нивхи еще каменные наконечники к стрелам делали, да деревянным крючком рыбу ловили. Тогда Амурский лиман малым морем звали..
Здесь тепло и уютно. А еще сказки складные читают и молоком угощают. Оно особенно вкуснее, когда легенда чуднее. «Сказки с молоком» в музее Арсеньева слушают вот уже несколько лет. По пятницам — для взрослых, по выходным — для тех, кому еще расти и расти.
Наталья Бухарова, сотрудник Приморского краеведческого музея им. Арсеньева: «У нас есть огромные архивы. У нас есть и зал этнографии, где есть предметы быта и их народный фольклор, которое наше достояние, и мы пытаемся ими поделиться с детьми и взрослыми».
Здесь каждый слушатель еще и созерцатель. Герои сказаний коренных народов Сихотэ-Алиня, Камчатки, Сахалина или Чукотки оживают на бумаге и переносятся на экран. Почти как диафильм в далеком советском детстве, но только еще лучше.
Яна Вэстн, художник музейного проекта «Сказки с молоком»: «Очень интересно, когда один рисунок трансформируется в другой. Если рисуешь просто иллюстрацию, то это довольно скучно. А если из одного в другой — это уже какая-то магия».
То ли мультфильм, то ли спектакль. Каждое сказание — глубокое, как северный океан, но хрупкое, как мимолетное лето в приарктической тундре. Мудрость малочисленных народов Дальнего Востока, их традиции, этнос и мелодии соединили с современными технологиями. Формат вроде бы необычный, но вдруг понимаешь: где-то такое уже видел.
Максим Каленник, корреспондент: «Допустим, вам уже около сорока. Если да, то вы должны это помнить! Отмотаем пленку всего лет на тридцать назад и включим цветной телевизор «Горизонт», на вторую программу! Тогда это было по вторникам. Как минимум два поколения приморцев выросли на легендарной программе Приморского телевидения «Сказка за сказкой».
- «Сказка за сказкой»! Точно! И Винокурову вспомнили, точно! И там рисовали, и тоже рассказывали! Точно так же!
- Ой, мне было... сейчас мне очень много. Мне было 16 где-то.
- А мне было тогда 40.
А самое главное, что дети в восторге! Таня и Максим вмиг забыли про гаджеты.
- Потому, что это сами делают мульт!
- У меня ощущения, как будто это все по-реальному!
«Сказки с молоком» здесь всё лето рассказывать будут. В музейных архивах нематериального национального достояния коренных народов Дальнего Востока хватит на несколько десятилетий.
- Смелому никакая беда не помеха. Смелый сквозь огонь и воду пройдет. Только крепче станет!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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