Огнезащитную обработку крыш проводят в Приморье

Огнезащитную обработку кровель проводят специалисты во время проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Однако избежать возгорания могут сами жители – доступ на крышу должен быть ограничен, хранить в чердачном помещении старый хлам не рекомендуется.

Как пояснили в Фонде капитального ремонта Приморского края, важный этап при капитальном ремонте скатных крыш – проведение огнебиозащитной обработки деревянных конструкций. Специальный состав распыляется на пиломатериалы и консервирует древесину, предохраняя ее от плесени, гниения и насекомых-вредителей. Также обработанная древесина от 30 до 50 минут способна сопротивляться огню.

В минувшие выходные огнебиозащитная обработка проводилась во Владивостоке по адресу: Тополевая, 46.

Специалисты отмечают, что огнебиозащита позволяет удлинить период возгорания, но не является стопроцентной защитой от пожара. Важно исключить возможность возгорания. Доступ на крышу должен быть ограничен, жильцы не должны хранить в чердачном помещении старый хлам. Известны случаи, когда на крышах селятся люди без определенного места жительства, которые курят и даже разводят открытый огонь или незаконно подключаются к электросети, что также приводит к пожару.

«Чтобы не допустить незаконного проникновения на крышу, мы устанавливаем усиленные противопожарные люки в местах выхода. А управляющая компания и активные жители должны следить, чтобы они были исправны, а ключи не попадали посторонним», –подчеркнул подрядчик.

Действие противопожарной смеси в закрытом помещении – 10 лет. После этого управляющей компании рекомендуется повторно провести обработку стропил.

Дополнительной противопожарной мерой станет установка перегородки из огнеупорных материалов, которая делит крышу на две части. В случае пожара огонь не распространится на всю кровлю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]