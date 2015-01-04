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19-летний житель Уссурийска задержан по подозрению в вымогательстве

19-летний житель Уссурийска задержан по подозрению в вымогательстве

Фото: Блокнот

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 19-летнего местного жителя о вымогательстве.

Потерпевший рассказал о том, что после снятия денег в банкомате к нему подошел незнакомый молодой человек и предложил подвезти домой. В салоне автомобиля злоумышленник начал требовать 8 тысяч рублей. Под угрозой применения насилия потерпевший отдал требуемую сумму, а выбравшись из машины, обратился за помощью в полицию, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что обратил внимание на потерпевшего, когда стоял за ним в очереди в терминал.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ (Вымогательство).  Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Полицейские проверяют фигуранта уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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