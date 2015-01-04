19-летний житель Уссурийска задержан по подозрению в вымогательстве
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 19-летнего местного жителя о вымогательстве.
Потерпевший рассказал о том, что после снятия денег в банкомате к нему подошел незнакомый молодой человек и предложил подвезти домой. В салоне автомобиля злоумышленник начал требовать 8 тысяч рублей. Под угрозой применения насилия потерпевший отдал требуемую сумму, а выбравшись из машины, обратился за помощью в полицию, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что обратил внимание на потерпевшего, когда стоял за ним в очереди в терминал.
Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ (Вымогательство). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Полицейские проверяют фигуранта уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
03.05.2019 Подозреваемый в грабеже задержан в Приморье
-
11.12.2018 В Уссурийске полицейские задержали подозреваемых в грабеже и вымогательстве
-
15.03.2017 Жителя Уссурийска обманули при покупке водительских прав
-
24.02.2017 В Уссурийске полицейские задержали подозреваемого в краже инструментов
-
23.12.2015 Инспекторы патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в совершении грабежа во Владивостоке
-
04.01.2015 Сотрудники полиции задержали жителя Находки, подозреваемого в особо тяжком преступлении
Добавить комментарий