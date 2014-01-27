Житель Владивостока незаконно выловил 50 кг гребешка
Приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока житель краевого центра признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба).
Как установлено в судебном заседании, находясь в акватории бухты Золотой Рог, в отсутствии разрешения на добычу биоресурсов фигурант незаконно добыл порядка 50 кг гребешка (свыше 740 особей гребешка). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Его незаконные действия пресечены сотрудниками ПУ ФСБ России по Приморскому краю, когда мужчина занимался переработкой добытого гребешка в гаражно-лодочном кооперативе. Чуть более половины особей гребешка были живы, их возвращены в естественную среду обитания.
В результате действий фигуранта причинен экологический ущерб на сумму 113 тыс. 505 рублей.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное (с учётом смягчающего обстоятельства — наличие малолетнего ребенка и признание вины) наказание в виде 360 часов обязательных работ.
Водолазное снаряжение конфисковано как орудие совершения преступления, с осужденного в счет возмещения ущерба взыскано свыше 113 тыс. рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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