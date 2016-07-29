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РЖД отремонтирует мост на Корабельной набережной во Владивостоке

РЖД отремонтирует мост на Корабельной набережной во Владивостоке

Фото: Администрация г. Владивостока

Работы по ремонту балок мостового перехода на Корабельной набережной, поврежденных в результате дорожно-транспортных происшествий, проведёт ОАО «РЖД». В связи с ремонтом будут вводиться временные ограничения движения и парковки.

Проводить работы специалисты РЖД будут в несколько этапов. Сначала установят опалубку для заливки бетоном поврежденных участков мостового перехода, после чего проведут работы по бетонированию, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В связи с этим с 22 часов 18 июля до 6 утра 19 июля, с 22 часов 22 июля до 6 часов 23 июля, а также с 00:10 до 4  утра 26 июля будут вводиться временные ограничения для движения автотранспорта от пересечения Корабельной Набережной и Семеновской до дома № 1 (стр. 2) по Корабельной набережной.

«Объезд будет осуществляться по Светланской, Светланскому переулку, Корабельной Набережной и Алеутской», - добавили специалисты управления дорог и благоустройства городской администрации.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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