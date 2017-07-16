Анонс на 10 июля

10 июля во Владивостоке откроется Восточный нефтегазовый форум.

10 июля во Владивостоке в 12.00 в Центре современного искусства «Заря» пройдет мероприятие межмузейный маршрут «Сам по следам».

10 июля во Владивостоке в 13.00 в библиотеке «Бук» пройдут деловые игры «Бизнесмания».

10 июля г. Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Кубок г. Владивостока по парусному спорту.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]