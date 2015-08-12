Аэропорт Владивостока принял первый прямой рейс из китайского Сианя
Первый самолет прямым сообщением Сиань—Владивосток китайской авиакомпании приземлился в аэропорту дальневосточной столицы, сообщила во вторник пресс-служба воздушной гавани, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС. Во Владивосток осуществляют полеты уже две китайские авиакомпании.
Отмечается, что рейсы в административный центр провинции Шэньси на северо-западе Китая планируются три раза в неделю. Примерное время в полете — три часа.
В настоящее время Владивосток связан авиасообщением с девяти китайскими городами.
По данным пресс-службы международного аэропорта Владивостока, пассажиропоток на маршрутах в китайские города за первое полугодие 2019 года вырос на 16% по сравнению с прошлым годом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
11.07.2018 Прямой авиарейс связал Владивосток и китайский Цицикар
-
17.04.2017 Самолет из Пхеньяна приземлился во Владивостоке с 8-часовой задержкой
-
12.08.2015 Ситуация с заправкой рейсов "Трансаэро" во Владивостоке нормализовалась
-
26.10.2018 Международный аэропорт Владивосток переходит на зимнее расписание полетов
-
27.10.2016 "Уральские авиалинии" начнут летать из Владивостока в Бангкок
-
04.12.2018 Стали известны подробности инцидента с Bombardier из Владивостока
Добавить комментарий