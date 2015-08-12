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Аэропорт Владивостока принял первый прямой рейс из китайского Сианя

Аэропорт Владивостока принял первый прямой рейс из китайского Сианя

Фото: пресс-служба аэропорта «Владивосток»

Первый самолет прямым сообщением Сиань—Владивосток китайской авиакомпании приземлился в аэропорту дальневосточной столицы, сообщила во вторник пресс-служба воздушной гавани, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС. Во Владивосток осуществляют полеты уже две китайские авиакомпании.

Отмечается, что рейсы в административный центр провинции Шэньси на северо-западе Китая планируются три раза в неделю. Примерное время в полете — три часа.

В настоящее время Владивосток связан авиасообщением с девяти китайскими городами.

По данным пресс-службы международного аэропорта Владивостока, пассажиропоток на маршрутах в китайские города за первое полугодие 2019 года вырос на 16% по сравнению с прошлым годом.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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