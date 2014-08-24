Во Владивостоке появилась новая площадка для воркаута. Видеорепортаж Елены Штылиной
Во Владивостоке поклонники активного образа жизни на собственные средства построили новую площадку для воркаута. Это спортивное направление привлекает все больше горожан состязаться в силе и ловкости на свежем воздухе. С новичками и чемпионами по уличной гимнастике встретились наши корреспонденты.
Море, солнце, воздух и новенькие спортивные снаряды! Здесь молодые духом и телом горожане совмещают пляжный отдых с уличным фитнесом. Такая возможность появилась на пляже Юбилейном для всех желающих. Силами активистов здесь обустроили площадку для воркаута с профессиональными турниками, брусьями и шведскими стенками.
Дмитрий Мячин, представитель Федерации воркаута: «Бесплатные городские тренировки здесь будут проходить каждую субботу с 10.00 до 12.00».
Собирать с миру по нитке на новую площадку первыми начали любители легкой атлетики. Говорят, надоели им прежние ржавые перекладины. Затем спортивный проект поддержали и местные предприниматели.
Елена Штылина, корреспондент: «История воркаута зародилась еще во времена Советского Союза, когда возле многоквартирных домов начали возводить площадки с турниками. И появление здесь нового спортивного городка сделает соревнования по уличной гимнастике популярными и в нашем городе».
Открытие площадки отметили соревнованиями по воркауту. На морском берегу собрались новички и чемпионы по спортивной гимнастике.
Отжимание на брусьях и перевороты на турниках впечатляют! В уличных условиях спортсмены исполняют такое, что у зрителей голова кругом!
Максим Фадеев, житель Владивостока: «Площадка замечательная! Она расположена на берегу моря, здесь хороший воздух и не нужно платить ничего. Можно хорошо развить свою мускулатуру и на этих тренажерах!»
Для безопасности уличных акробатов здесь учли и мировой опыт, и рекомендации профессионалов. Весь спортивный инвентарь сделали из современных нержавеющих материалов, а под ноги постелили специальное покрытие. Так создали все условия для спортивной молодежи и приверженцев активного долголетия!
Виктор Иванов, житель Владивостока: «Детские площадки, которые были построены 5—10 лет назад, уже утратили свое предназначение, потому что делали их как эконом-вариант. Поэтому нужно строить такие — современные площадки!»
Интересно, что варкаутеров бодибилдеры в шутку называют турникменами. Так ведь уличная тренировка не для наращивания мышц нужна, а для того, чтобы поддерживать физическую форму, тренировать выносливость. А это как раз то, что нужно для участия в спортивном марафоне «Гонка Героев», который стартует во Владивостоке 20 июля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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