Во Владивостоке поклонники активного образа жизни на собственные средства построили новую площадку для воркаута. Это спортивное направление привлекает все больше горожан состязаться в силе и ловкости на свежем воздухе. С новичками и чемпионами по уличной гимнастике встретились наши корреспонденты.

Море, солнце, воздух и новенькие спортивные снаряды! Здесь молодые духом и телом горожане совмещают пляжный отдых с уличным фитнесом. Такая возможность появилась на пляже Юбилейном для всех желающих. Силами активистов здесь обустроили площадку для воркаута с профессиональными турниками, брусьями и шведскими стенками.

Дмитрий Мячин, представитель Федерации воркаута: «Бесплатные городские тренировки здесь будут проходить каждую субботу с 10.00 до 12.00».

Собирать с миру по нитке на новую площадку первыми начали любители легкой атлетики. Говорят, надоели им прежние ржавые перекладины. Затем спортивный проект поддержали и местные предприниматели.

Елена Штылина, корреспондент: «История воркаута зародилась еще во времена Советского Союза, когда возле многоквартирных домов начали возводить площадки с турниками. И появление здесь нового спортивного городка сделает соревнования по уличной гимнастике популярными и в нашем городе».

Открытие площадки отметили соревнованиями по воркауту. На морском берегу собрались новички и чемпионы по спортивной гимнастике.

Отжимание на брусьях и перевороты на турниках впечатляют! В уличных условиях спортсмены исполняют такое, что у зрителей голова кругом!

Максим Фадеев, житель Владивостока: «Площадка замечательная! Она расположена на берегу моря, здесь хороший воздух и не нужно платить ничего. Можно хорошо развить свою мускулатуру и на этих тренажерах!»

Для безопасности уличных акробатов здесь учли и мировой опыт, и рекомендации профессионалов. Весь спортивный инвентарь сделали из современных нержавеющих материалов, а под ноги постелили специальное покрытие. Так создали все условия для спортивной молодежи и приверженцев активного долголетия!

Виктор Иванов, житель Владивостока: «Детские площадки, которые были построены 5—10 лет назад, уже утратили свое предназначение, потому что делали их как эконом-вариант. Поэтому нужно строить такие — современные площадки!»

Интересно, что варкаутеров бодибилдеры в шутку называют турникменами. Так ведь уличная тренировка не для наращивания мышц нужна, а для того, чтобы поддерживать физическую форму, тренировать выносливость. А это как раз то, что нужно для участия в спортивном марафоне «Гонка Героев», который стартует во Владивостоке 20 июля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]