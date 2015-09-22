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Режим ЧС регионального характера снят в Приморье

Режим ЧС регионального характера снят в Приморье

Фото: ysia.ru

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера снят в Приморском крае. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко.

По данным краевого департамента гражданской защиты, 8 июля режим ЧС регионального характера снят в трех районах Приморья: Пожарском, Шкотовском и Яковлевском. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Сохранение режима ЧС на данных территориях было необходимо для проведения расчистки русел рек и восстановления дамб в упрощенном порядке», – уточнили в ведомстве.

Напомним, что режим ЧС регионального характера был введен на территории 19 муниципальных образований края в августе 2018 года после прохождения тайфуна SOULIK. В результате пострадали территории многих населенных пунктов, произошло разрушение и размывы дорог, мостов, подтопление огородов и подворий, частных домов, с рядом населенных пунктов было нарушено транспортное сообщение.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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