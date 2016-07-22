Начато асфальтирование участка дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница

Три километра нижнего слоя асфальтобетона уложили на участке автомобильной дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница. Работы ведутся в рамках реконструкции трассы с 13 по 20 километры.

В настоящий момент на объекте работают более 50 единиц техники.

После реконструкции этот участок трассы станет шире и безопаснее для автомобилистов. С 7 до 10 метров увеличится ширина дороги, появятся полосы торможения и разгона, асфальтированные обочины и барьерное ограждение.

Также реконструкция затронула два искусственных сооружения: мосту через реку Славянка и путепровод на развязке в сторону села Покровка. По контракту срок завершения всех работ по реконструкции – декабрь 2019 года.

Отметим, автомобильная дорога Уссурийск–Пограничный–Госграница входит в состав международного транспортного коридора «Приморье-1», ее задача – выдержать современные нагрузки от пропуска автомобильного транспорта. Реконструированные в 2009-2015 годах участки дороги с 20-го по 72-го километры эксплуатируются без замечаний уже почти 10 лет. В планах департамента выполнить до 2024 года реконструкцию автомобильной дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница в полном объеме до пункта пропуска Пограничный.

Также департамент планируется в 2020 году ремонт пришедших в ненормативное состояние автомобильных дорог Октябрьского района, в том числе и автомобильную дорогу Галенки–Новогеоргиевка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]