Начато асфальтирование участка дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница
Три километра нижнего слоя асфальтобетона уложили на участке автомобильной дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница. Работы ведутся в рамках реконструкции трассы с 13 по 20 километры.
В настоящий момент на объекте работают более 50 единиц техники.
После реконструкции этот участок трассы станет шире и безопаснее для автомобилистов. С 7 до 10 метров увеличится ширина дороги, появятся полосы торможения и разгона, асфальтированные обочины и барьерное ограждение.
Также реконструкция затронула два искусственных сооружения: мосту через реку Славянка и путепровод на развязке в сторону села Покровка. По контракту срок завершения всех работ по реконструкции – декабрь 2019 года.
Отметим, автомобильная дорога Уссурийск–Пограничный–Госграница входит в состав международного транспортного коридора «Приморье-1», ее задача – выдержать современные нагрузки от пропуска автомобильного транспорта. Реконструированные в 2009-2015 годах участки дороги с 20-го по 72-го километры эксплуатируются без замечаний уже почти 10 лет. В планах департамента выполнить до 2024 года реконструкцию автомобильной дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница в полном объеме до пункта пропуска Пограничный.
Также департамент планируется в 2020 году ремонт пришедших в ненормативное состояние автомобильных дорог Октябрьского района, в том числе и автомобильную дорогу Галенки–Новогеоргиевка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
17.01.2019 Более 20 единиц техники задействуют в реконструкции дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница
-
10.01.2019 Работы по реконструкции дороги Уссурийск-Пограничный-Госграница продолжатся в конце января
-
22.07.2016 Движение по трассе Уссурийск-Пограничный пустят по временному мосту
-
29.07.2016 Дорожники Приморья приступили к демонтажу аварийного моста на трассе Уссурийск-Пограничный
-
29.01.2017 Сотрудники «Примавтодора» завершают монтаж балок на мосту через реку Славянка
-
11.01.2017 Завершен монтаж балок на новом мосту через реку Славянку
Добавить комментарий