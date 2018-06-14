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Температура воздуха в Приморье превышает климатические рамки на 1—2 градуса

Температура воздуха в Приморье превышает климатические рамки на 1—2 градуса

Фото: giorgiomaggioni.com

В ближайшие сутки на побережье Приморья распространится гребень охотского антициклона и понизит в прибрежных районах максимальную температуру воздуха до +13…+20 °C. А в континентальной края части будет по-прежнему жарко, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке в среду в утренние часы возможна слабая морось, местами очаги тумана, свежий южный ветер. Температурный фон останется на уровне дня вторника.

В первые дни месяца среднесуточная температура воздуха в Приморье была ниже нормы на 2–4 градуса. В дальнейшем температурный фон повысился, и среднесуточная температура вернулась в климатические рамки, а в последние дни стала превышать их на 1–2 градуса.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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