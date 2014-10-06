Перерождение Дворца пионеров: «Кванториум» сохранит бассейн с мозаикой и латунный кораблик
Современные кружки по интересам появятся в обновленном дворце детского творчества. «Кванториум». Напомним, это федеральный проект новой модели дополнительного образования. Цель — вовлечение детей в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность. Ребята поработают с 3D-принтерами и другими новейшими технологиями. В «Кванториуме» бесплатно смогут заниматься дети в возрасте от 10 до 17 лет.
Для реализации проекта федеральными и краевыми властями было выделено 64 миллиона рублей на ремонт и более 70 миллионов поступило на закупку оборудования.
Сейчас в дворце уже демонтировали штукатурку и плитку и начались отделочные работы. Ремонт ведется даже в выходные — рабочие стараются успеть к началу учебного года.
Ремонт продолжается с учетом общественного мнения и архитектурных особенностей. Многих волновал вопрос сохранения бассейна с мозаикой и латунного кораблика, висящего в холле административного корпуса. Оба объекта будут сохранены.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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