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Перерождение Дворца пионеров: «Кванториум» сохранит бассейн с мозаикой и латунный кораблик

Современные кружки по интересам появятся в обновленном дворце детского творчества. «Кванториум». Напомним, это федеральный проект новой модели дополнительного образования. Цель — вовлечение детей в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность. Ребята поработают с 3D-принтерами и другими новейшими технологиями. В «Кванториуме» бесплатно смогут заниматься дети в возрасте от 10 до 17 лет.

Для реализации проекта федеральными и краевыми властями было выделено 64 миллиона рублей на ремонт и более 70 миллионов поступило на закупку оборудования.

Сейчас в дворце уже демонтировали штукатурку и плитку и начались отделочные работы. Ремонт ведется даже в выходные — рабочие стараются успеть к началу учебного года.

Ремонт продолжается с учетом общественного мнения и архитектурных особенностей. Многих волновал вопрос сохранения бассейна с мозаикой и латунного кораблика, висящего в холле административного корпуса. Оба объекта будут сохранены. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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