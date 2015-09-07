В Арсеньеве водитель спас тонущего подростка

В Арсеньеве, проезжающий вдоль реки инструктор автошколы, спас тонувшего подростка. Трагедия едва не случилась прямо в центре города, на реке Дачная. По словам Аркадия Руднева, он остановился у реки, чтобы полюбоваться на уток, но вместо этого стал свидетелем, того, как школьник повис на перилах моста и прыгнул в воду, чтобы измерить глубину.

Случайный свидетель Аркадий сразу смекнул, что мальчишка 8-10 лет не умеет плавать, поскольку ребенок уходил под воду, барахтался и махал руками. Не долго думая, мужчина бросился в воду и достал горе-плавца на берег.

О поступке Аркадия Руднева узнали в полиции города. Началник ОМВД "Арсеньевский" вручил благодарность за спасение тонущего мальчика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru