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Вчера, 23:14
 

В Арсеньеве водитель спас тонущего подростка

В Арсеньеве водитель спас тонущего подростка

Фото: @ars_tv

В Арсеньеве, проезжающий вдоль реки инструктор автошколы, спас тонувшего подростка. Трагедия едва не случилась прямо в центре города, на реке Дачная. По словам Аркадия Руднева, он остановился у реки, чтобы полюбоваться на уток, но вместо этого стал свидетелем, того, как школьник повис на перилах моста и прыгнул в воду, чтобы измерить глубину. 

Случайный свидетель Аркадий сразу смекнул, что мальчишка 8-10 лет не умеет плавать, поскольку ребенок уходил под воду, барахтался и махал руками. Не долго думая, мужчина бросился в воду и достал горе-плавца на берег. 

О поступке Аркадия Руднева узнали в полиции города. Началник ОМВД "Арсеньевский" вручил благодарность за спасение тонущего мальчика. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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