В Арсеньеве водитель спас тонущего подростка
В Арсеньеве, проезжающий вдоль реки инструктор автошколы, спас тонувшего подростка. Трагедия едва не случилась прямо в центре города, на реке Дачная. По словам Аркадия Руднева, он остановился у реки, чтобы полюбоваться на уток, но вместо этого стал свидетелем, того, как школьник повис на перилах моста и прыгнул в воду, чтобы измерить глубину.
Случайный свидетель Аркадий сразу смекнул, что мальчишка 8-10 лет не умеет плавать, поскольку ребенок уходил под воду, барахтался и махал руками. Не долго думая, мужчина бросился в воду и достал горе-плавца на берег.
О поступке Аркадия Руднева узнали в полиции города. Началник ОМВД "Арсеньевский" вручил благодарность за спасение тонущего мальчика.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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