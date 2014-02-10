Владивостокцы открыли борьбу с продажей алкоголя несовершеннолетним. Факты нарушения фиксируют на видео и присылают на телевидение. Так, в объективе народных корреспондентов оказалась одна из точек в краевой столице. Где продают детям не детские напитки?

Это видео на редакционный WhatsApp прислали очевидцы: в самом центре Владивостока, в киоске около въезда на территорию бывшего ДВГУ, на Алеутской, продают алкоголь детям. По словам людей, в торговой точке можно купить также «небольшие бутылочки» сомнительного вида и состава. Объект находится в относительно уединенном месте, при этом рядом буквально в шаговой доступности Гидрометеорологический техникум и несколько общежитий.

После обращения неравнодушных жителей мы отправились на место. Ларек работает. Но на прилавках алкоголя нет. Более того, в окошке висит табличка, которая опровергает такую деятельность. Есть в торговой точке алкоголь или нет, выяснить нам не удалось. Также как и добиться комментария полиции. На встречу пошли сотрудники департамента лицензирования и торговли Приморья. Начальник контрольного отдела Игорь Ровинец сообщил, что подобные случаи в Приморье не редкость. В 2018 году составили 131 протокол. За продажу алкоголя несовершеннолетним законом предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей. Это на первый раз. За повторное нарушение ответственность грозит уже уголовная. Кроме того, предприниматель может лишиться лицензии. Но не так просто доказать сам факт. Специалисты департамента совместно с сотрудниками полиции проводят еженедельные рейды и проверяют тревожные точки, на которые указывают жители.

Игорь Ровинец, начальник контрольного отдела департамента лицензирования и торговли Приморского края: «Существует нормативно правовой документ, который обязывает продавца проверить документ при продаже алкогольной продукции. Кстати, эта практика распространена за границей! Скажем, в тех же Соединенных Штатах Америки или в Канаде — там априори люди, когда заходят в магазин, они предъявляют документ».

В случае, если вам стали известны факты нарушения законодательства, вы можете сообщить о них напрямую в полицию по телефону: 02. Или обратиться на горячую линию в департамент лицензирования и торговли края. И лучше факт нарушения фиксировать на фото или видео. Тогда полиция обязана будет взять торговую точку на особый контроль.

Дарья Орлова, корреспондент: «Что касается продажи алкоголя вообще, то она разрешена исключительно в стационарных объектах, то есть помещение должно быть зарегистрировано в Росреестре. Кроме того, должен быть зал обслуживания клиентов и склад для хранения того самого алкоголя. Как мы видим, эта торговая точка зала обслуживания не имеет как минимум. Но какой именно нарушают закон предприниматели и нарушают ли в принципе, теперь предстоит разбираться компетентным органам».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]