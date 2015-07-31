ГИБДД развернула широкомасштабную спецоперацию на дорогах Приморья

В Приморье проходят полицейские рейды, стражи порядка выявляют нетрезвых водителей.

Полицейские рейды проходят по всему краю. Усиленные офицерами управления ГИБДД наряды ДПС работают на территориях, где больше всего погибших по вине пьяных водителей. Первый в списке — Уссурийский городской округ. Село Воздвиженка. Здесь пьяный водитель пытался скрыться от наряда ДПС и едва не влетел в частный дом.

Павел Бабко, житель с. Воздвиженка: «Приехали домой, получается, а тут грузовик у нас, почти во дворе стоит. Ну, что натворил, клумбы снес, канаву. Вот недавно канаву почистили, канаву полностью всю разрушил. Надо опять вызывать, чтобы восстанавливали».

Проверка водителя показала, что ранее он уже был лишен водительского удостоверения за отказ от медосвидетельствования. Нарушителя ждет уголовное дело, суд и штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Сергей Петруш, государственный инспектор ГИБДД по г. Уссурийск: «Ехали, увидели машину. Девушки за рулем. Светло, в принципе, видно, что чуть неадекватные. Мы их попросили остановиться, они чуть проехали, остановились. Подошли, попросили документы. Документов при себе нет, водительского нет, ну, и стоит легкий запах алкоголя».

Это уже Уссурийск. Оказалось, что нетрезвая автолюбительница вовсе не имеет водительского удостоверения, а машину взяла у мужа, чтобы покатать свою подружку в день рождения.

Нарушительнице стало не до веселья, когда она узнала об ответственности. Итогом рейда стали неутешительные цифры — полсотни водителей, находившихся за рулем авто с признаками алкогольного опьянения. Наибольшее число нарушителей отмечено во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Партизанском районе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]