Губернатор Приморья отправился в рабочую поездку по краю. Олег Кожемяко 9 июля работал в Кировском районе. Он посетил пришкольный лагерь детско-юношеской школы «Патриот». Сейчас здесь проводят время 120 детей со всего муниципалитета. Губернатор лично зашел в столовую, пообщался с поварами. Затем Олег Кожемяко отправился в районную больницу.

В меню — манная каша, бутерброд с сыром и маслом. Так сегодня завтракают воспитанники школы «Патриот». Питание здесь соответствует нормам СанПиНа и требованиям Роспотребнадзора. Однако не все дети едят то, что им предлагают.

- Вы не планировали, чтобы у детей был выбор из двух блюд, допустим, вот они заполняют на четверг: завтрак…

Разнообразить меню, чтобы каждый ребенок смог сам выбрать блюдо на завтрак или обед, — такую задачу в ходе рабочей поездки в Кировский район глава региона поставил руководству детско-юношеской школы. Олег Кожемяко пообщался с педагогами и воспитанниками, а также оценил качество их питания. (и сам снял пробу).

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Мы выделяем необходимые денежные средства и нужно, чтобы они доходили до ребенка, главное, чтобы был организован досуг».

Светлана Сухинина, начальник отдела образования администрации Кировского района: «Питание организовано правильно, создана межведомственная комиссия, дети довольны, ставят свою роспись».

Вторая точка рабочей поездки — Кировская районная больница. Здесь еще в декабре 2018 на краевые средства закупили цифровой маммограф и рентген-аппарат. Технику разместили в одном кабинете. На ней Юрий Шишаков работает уже полгода. Качество обследований улучшилось в разы, отмечает специалист.

Осенью 2018 в больнице начали ремонт. Обновили кабинеты и операционные, заменили мебель. Сейчас работы продолжаются только в детском отделении.

Елена Монастырская, главный врач Кировской центральной районной больницы: «На сегодня ремонт закончен полностью, отделение скорой помощи работает полностью, детское отделение отремонтировано на 40 процентов».

Нехватка молодых специалистов — еще одна острая проблема приморский медицины. Ее губернатор края обсудил на встрече со студентами-медиками, которые сейчас проходят практику в кировской больнице. Собравшиеся заверили губернатора, что из родного Приморья уезжать не планируют и рассчитывают на меры поддержки. А после учебы хотят работать в районных больницах и поликлиниках края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]