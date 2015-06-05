Двое приморцев обвиняются в похищении и убийстве человека
Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Один из фигурантов также обвиняется в убийстве, сопряженном с похищением человека (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По версии следствия, преступление было совершено в октябре 2018 г. Фигуранты решили разобраться с мужчиной, который обидел их общую знакомую, ударив ее. Они решили найти обидчика и выяснить с ним отношения.
«С этой целью злоумышленники подъехали к зданию автомойки, расположенной в г. Артеме, где в тот момент находился потерпевший. Связав ему руки полимерными хомутами, они насильно поместили мужчину в автомашину и направились в пос. Шкотово. В безлюдном место на берегу реки Шкотовка один из фигурантов завел похищенного человека в воду и утопил», - сообщает краевая прокуратура.
После вручения копий обвинительных заключений обвиняемым уголовное дело будет направлено прокурором для рассмотрения по существу в Приморский краевой суд.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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