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За неделю на дорогах Приморья отстранено от управления 209 нетрезвых водителей

За неделю на дорогах Приморья отстранено от управления 209 нетрезвых водителей

Фото: УМВД по ПК

К административной ответственности привлечено 108 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и  92 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования. 9 правонарушителей  управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

По данным статистики, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 14 автоаварий, в которых водители управляли транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения.  Один человек погиб, девять получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 20 автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели аварийности снижены.

Так, 3 июля в городе Уссурийске в результате автоаварии погибла 35-летняя женщина-пассажир. Легковой автомобиль наехал на столб уличного освещения. Водитель, потерявший управление, находился в состоянии опьянения. Мужчина, допустивший грубое нарушение ПДД, получил ушибы и ссадины, ему назначено амбулаторное лечение. Женщину, находившуюся на пассажирском сидении, доставили в больницу с тяжелой травмой  позвоночника, в течение суток пострадавшая скончалась.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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