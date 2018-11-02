Олег Кожемяко проинспектировал Дальнереченск

Продолжается рабочая поездка губернатора Приморья по краю. В Дальнереченске Олег Кожемяко проверил, как реализуется программа «1000 дворов». Ему продемонстрировали новую детскую площадку и благоустроенные придомовые территории. Кроме того, познакомили с проектом нового спортивного комплекса. Сейчас губернатор инспектирует Пожарский район.

Пенсионерка Любовь Горовая не нарадуется новой детской площадке. Теперь в Дальнереченске это местная достопримечательность. Здесь играют и резвятся дети, а еще полгода назад не было ни качелей, ни скамеек. Двор благоустроили в рамках региональной программы. Причем не без помощи жителей района.

Любовь Горовая, жительница ул. Личенко, 15а: «Здесь локально мы должны были положить зеленую траву, здесь песочком посыпать. Хотелось бы еще, чтобы в нашем городе продолжили эту программу «1000 дворов».

«1000 дворов» — программа, которая в регионе заработала с декабря 2018. Какие объекты благоустроить, выбирали сами жители муниципалитетов. В Дальнереченске дворы приводят в порядок и в других районах города. В ходе рабочего визита площадку на улице Лимаченко посетил губернатор края Олег Кожемяко.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «В целом мы ее будем продолжать по скверам, по детским площадкам и за 5 лет, она рассчитана на 5 лет, мы преобразим город».

В Дальнереченске благоустраивают не только детские площадки. Сейчас здесь готовят проект для нового спортивного комплекса. Старый пришел в упадок и ремонту не подлежит.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Большая проблема по спортивному объекту, который рассматривался на предмет ремонта, он, к сожалению, не подходит. Будем рассматривать вопрос по приобретению помещения, чтобы спортсмены смогли заниматься, но это зависит от того, как муниципалитет проведет процедуры. Надеемся, что по окончанию сезона работы по благоустройству школ будут выполнены качественно в срок, люди увидят позитивные изменения».

В завершении поездки — совещание по национальным проектам. На их реализацию средства идут из краевого бюджета. Олег Кожемяко встретился с руководителями муниципалитетов и главами краевых департаментов. И отметил, что в Дальнереченске, в отличие от Кировского района, показатели высокие и работы по нацпроектам выполняют в срок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]