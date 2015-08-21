Во Владивостоке заработал общегородской межмузейный маршрут. Видеорепортаж Максима Каленника
Во Владивостоке заработал общегородской межмузейный маршрут. Тринадцать самых зрелищных интеллектуальных площадок предлагают всем увлеченным родителям и их детям отправиться в несложные экспедиции по изучению окружающего мира. Максим Каленник и Денис Юнак пошли по следам научных изысканий и открытий!
«Сам по следам!» Семьи Владивостока дружно отправились в глобальный исследовательский марш-бросок. Это не экскурсия, а путешествие за знаниями. Детей от 5 до 12 лет и их родителей в джунгли зовут. Музейные. Экспедиционные тропы объединили 13 лучших музеев и зрелищных площадок Владивостока.
Лидия Гайдаренко, посетитель Зоологического учебно-научного музея ДВФУ: «Очень интересно, потому что многое сама не знала. И вот сегодня узнаю новые породы. Совершенно случайно зашли, дети хотели в музей, а тут, оказывается, предлагают такие интересные квесты!»
Чтобы выйти на старт интеллектуального маршрута, надо зарегистрироваться на сайте проекта «Сам по следам» naukamoredeti.ru. Выбираем, откуда начнем, приходим и получаем заветный набор юного исследователя — игровой путеводитель с заданиями и особый паспорт. В него будут ставить штамп после выполнения каждого задания.
- Сами по маршрутам уже прошли?
Ирина Волвенко, главный хранитель Зоологического учебно-научного музея ДВФУ: «Мы прошли по маршрутам коллег, а этот мы сочиняли сами и у нас вопросов нет и сложностей не было. Вообще, маршрут рассчитан, чтобы семьи работали самостоятельно».
Девиз проекта в этом году: «Человек, который...» Который ищет, спрашивает, наблюдает. По следам великих открытий и научных изысканий отправились сотни семей. Лето в Приморье все равно сильно опаздывает...
Ирина Волвенко, главный хранитель Зоологического учебно-научного музея ДВФУ: «Мы заметили, что в дождливую погоду людей больше. Как сказал один папа: «Зачем в дождь сидеть дома!»
- Есть сегодня у рыбки аппетит?
- Не очень хороший! Давление меняется, когда погода плохая.
- Они чувствуют здесь погоду там?
- Да!
Финал следопытной экспедиции — в Приморском океанариуме. Если посчастливится, станете свидетелем рыбного пира.
Юлия Карпенко, посетитель океанариума: «Вроде бы маршрут детский, а вы все в свои руки взяли».
Максим Каленник, корреспондент: «Попадая сюда, даже взрослые возвращаются в детство. На этой станции надо постараться правильно одеть пингвина перьями».
Когда все музеи пройдены и задания выполнены, в награду — финальный штамп в паспорт исследователя и памятный диплом о достойном завершении межмузейной экспедиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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