Конкурс на звание «Народный мастер Приморского края» стартовал во Владивостоке

Впервые в Приморском крае организован масштабный конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Грани творчества». При поддержке фонда «Русский мир» его проводит Краевой центр народной культуры. Во Владивостоке открылась выставка, которая поможет определить победителей.

Все грани творчества приморских мастеров собраны в этом зале. Узорное ткачество из Артема, роспись по дереву из Шкотово, оригинальная керамика из Фокино, Ольги и Липовцев. Находку представляет Елена Фадеева. «У самого синего моря» называется ее композиция. Причудливая люстра, чайки, листья ламинарии выполнены в технике войлоковаляния. То есть все, даже раковины и кораллы, сваляно из шерстяной ваты.

Елена Фадеева, мастер войлоковаляния: «По образованию я биолог-ботаник, поэтому биология мне помогает в реализации моих проектов. Это изготовлено из овечьей шерсти тонкорунных пород, и все это сваливается при помощи воды, мыльного раствора и тепла рук».

Растительно-животный мир вдохновляет и Веронику Бернадскую. Трудно поверить, что прототипом сверкающей царицы насекомых послужил обыкновенный таракан. Все дело в бисере. Поэтому и броши у автора всегда эксклюзивные — собственного производства.

Вероника Бернадская, мастер бисероплетения: «Красота в том, что когда смотришь на это изделие в движении, оно переливается гранями, играет в зависимости от освещения».

Кроме бисера, Вероника еще плетет украшения из медной проволоки.

- Использую метод холодной ковки. Это когда нужна совсем маленькая наковаленка и небольшой набор молоточков маленьких. Этим может заниматься и изящная девушка — не надо быть мускулистым кузнецом».

У зрителей разбегаются глаза. Сказочное лоскутное шитье из Уссурийска — хоть сейчас в театральные декорации! А персонажами — забавные куклы из Лесозаводска и Партизанска. Кавалерово представлено вышивкой. За каждым экспонатом — фантазия и опыт мастера.

Татьяна Еськова, зритель: «И просто поражаешься, что у нас в Приморье столько талантов! Мы ходим на выставки зарубежных мастеров. А вот они — наши таланты, вот они!»

Партнер конкурса — Дальневосточный филиал фонда «Русский мир», который объединяет усилия всех, кто в Приморье сегодня сохраняет традиции русских промыслов. Эта выставка — первый этап конкурса на звание «Народный мастер Приморского края».

Илья Федоров, зам. зав. отдела развития и поддержки народного творчества КЦНК: «Эта идея давно витала в воздухе, и совсем недавно, в прошлом году, администрация края подписала долгожданное положение. Мы приняли 19 человек, то есть заявок от претендентов на это звание».

Финал конкурса пройдет 10 августа в спорткомплексе «Олимпиец». За 6 часов участники должны будут выполнить изделие на заданную тему и представить его на суд жюри. Звание «Народный мастер» получат лучшие из лучших. А пока работы всех претендентов можно рассматривать в Краевом центре народной культуры на улице Пушкинской, 25.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]