Более 4,6 тысяч приморских школьников вышли на работу в июне

С начала года почти 7,2 тысячи подростков Приморья обратились в службу занятости региона по вопросам временного трудоустройства. Более 4,6 тысячи из них устроились на работу в первый месяц каникул.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте труда и социального развития, в этом году более 530 работодателей заключили договоры с Приморским центром занятости населения на временное трудоустройство несовершеннолетних.

«Среди предприятий, которые в этом году примут на работу школьников: арсеньевские заводы "Прогресс" и "Аскольд", "Звезда" в Большом Камне, "Спасскцемент" в Спасске-Дальнем, Всероссийский детский центр "Океан", предприятия общепита и торговли. Впервые вакансии для подростков предложил Владивостокский морской торговый порт», – комментируют в ведомстве.

Ребята трудятся по самым разным направлениям: помогают обрабатывать входящую корреспонденцию и вести учет товара, занимаются озеленением и уборкой, работают фасовщиками, архивариусами, делопроизводителями.

Традиционно за первый месяц каникул больше всего детей трудоустроились в рабочие бригады при образовательных организациях. Там школьники выполняют посильные работы по мелкому ремонту классов и холлов, приводят в порядок прилежащую территорию.

Отработав смены в июне, многие ребята уже получили заработную плату.

«При сокращенном рабочем дне оплата труда ребят составляет от 4 до 15 тысяч рублей по разным вакансиям. Помимо заработной платы от работодателя, дети, которые устроились на работу при содействии службы занятости, получают материальную поддержку из краевого бюджета», – поясняют в Приморском центре занятости населения.

Напомним, в этом году планируется трудоустроить более 9 тысяч приморских подростков. На выплату материальной поддержки для работающих школьников в краевом бюджете предусмотрено 9,8 миллиона рублей. Еще почти 38 миллионов рублей на эти цели направят муниципалитеты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]