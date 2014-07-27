Анонс на 11 июля
11 июля во Владивостоке в 9.15 на стадионе «Строитель» Дин Моран (Dean Moran) – тренер по бейсболу из штата Иллинойс (США) проведет мастер-классы по бейсболу для детско-юношеских команд, учителей физкультуры и тренеров Владивостока, Чугуевки и Арсеньева. Дополнительная информация у президента федерации бейсбола г. Владивостока Владимира Саранчука, тел.: 8-908-991-90-11.
11 июля — Всемирный день народонаселения.
11 июля — Всемирный день шоколада.
11 июля — День художника по свету (День светооператора).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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