Еще 23 пляжа в Приморье разрешены для купания

К настоящему времени официально для купания разрешены уже 49 пляжей в девяти муниципалитетах Приморья. Краевая межведомственная комиссия продолжает приемку мест отдыха у воды. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации ГИМС МЧС России по Приморскому краю, на сегодняшний день прошли проверку на безопасность и освидетельствование 49 пляжей:

Во Владивостоке:

– пляж санатория «Приморье» МВД России (Амурский залив);

– пляж ООО «Лотс» (Уссурийский залив);

– пляж МУП «Парк культуры и отдыха имени Лазо» (Амурский залив);

– пляж «Ривьера Лагуна» (Амурский залив);

– место массового отдыха «Чайка» (Амурский залив);

– место массового отдыха ООО «Прибой» (мыс Токаревская кошка);

– место массового отдыха «Пляж Солнечный» (Амурский залив);

– место массового отдыха «Новый Аякс» (бухта Аякс, остров Русский);

– место массового отдыха «Юбилейный» (Спортивная гавань);

– пляж детского оздоровительного лагеря «Юнга» (бухта Емар, Уссурийский залив);

В Артеме:

– пляж детского оздоровительного лагеря «Морской берег» (бухта Муравьиная);

– пляж ООО «Торгово-строительной кампании ОВС» (бухта Муравьиная);

– пляж детского загородного оздоровительного лагеря «Юность» (бухта Муравьиная);

В Большом Камне:

– открытый бассейн (детский) на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;

– открытый бассейн (для взрослых) на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;

– большой искусственный водоем на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;

– пляж базы отдыха «Нептун» (бухта Ильмовая);

– пляж «Песочница» (залив Стрелок, бухта Руднева);

– пляж базы отдыха «Тихоокеанская гавань» (залив Стрелок, бухта Руднева);

– пляж загородного спортивно оздоровительного лагеря на базе отдыха «Жемчужина» (бухта Ильмовая)

– пляж базы отдыха «Нептун» (бухта Ильмовая);

– база отдыха «Дальдизель» (бухта Ильмовая);

В Находке:

– пляж ООО «Бухта Отрада» (бухта Отрада);

– пляж «Парус» (бухта Средняя);

– пляж ИП Чевычелов (бухта Рифовая);

– детский оздоровительный лагерь «Радуга» (бухта Рифовая);

– пляж поселка Ливадия (бухта Рифовая западнее мыса Де-Ливрона);

– пляж «Находка» (бухта 2-я Прибойная поселок Авангард);

– пляж (бухта Рифовая озеро Ливадийское);

– пляж (бухта Стрельбище);

– пляж (бухта Рифовая поселок Ливадия);

– пляж детского оздоровительного лагеря «Мечта» (бухта Рифовая поселок Ливадия);

– пляж базы отдыха «Жемчужная» (бухта Средняя поселок Средний);

– 3-й пляж (бухта Рифовая поселок Ливадия;

В Фокино:

– пляж «Песочница» (залив Стрелок, бухта Руднева);

– пляж базы отдыха «Тихоокеанская гавань» (залив Стрелок, бухта Руднева);

В Уссурийске:

– детский оздоровительный лагерь «Астероид», два открытых бассейна (улица Новоникольское шоссе, 10А);

В Партизанском районе:

– пляж летнего оздоровительного палаточного лагеря «Солнечный остров» (село Екатериновка, бухта Лашкевича);

– пляж базы отдыха «Золотой берег» (поселок Врангель, бухта Шепалово);

В Ханкайском районе:

– пляж детского оздоровительного лагеря «Старт» (село Новокачалинск);

– пляж (бухта Экспедиция поселок Посьет);

– пляж (бухта Троицы, село Андреевка);

– пляж (бухта Рисовая село Андреевка

– пляж (бухта Рисовая село Андреевка);

– пляж №2 (бухта Троицы, село Андреевка);

– пляж «АЙ-СИ» (бухта Троицы, село Андреевка);

– пляж база отдых «Океан» (бухта Троицы село Андреевка);

– пляж базы отдыха «Лагуна» (бухта Троицы, село Андреевка);

– пляж (бухта Новгородская).

Спасатели отмечают: в походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до двух метров), нет сильного течения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]