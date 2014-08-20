Черные металлисты растащили на куски форт князя Олега

Черные металлисты растащили на куски уникальный форт князя Олега на острове Русский, в МГУ имени Невельского уничтожили железный забор. Пострадал от мародеров и Хасанский район — там в селе Барабаш чуть не сдали на металл опору ЛЭП. Почему в крае активизировались вандалы, и что осталось от объектов Владивостокской крепости?

Черные металлисты при деле. Расхитителей легендарной Владивостокской крепости не пугают ни камеры, ни депутатский статус неожиданных гостей. Форт князя Олега на острове Русский один из самых ценных военных объектов страны. Не только для историков, но и для мародеров.

- Мы — типа как археологи, ученые.

- Вы их на металл хотите сдать?

- Давайте, вызывайте полицию или что, я не буду с вами разговаривать.

Их данные уже передали полиции. А несколько дней назад, благодаря звонку местных жителей, с поличным поймали двух вандалов, которые хотели сдать на металл детали батареи.

Екатерина Хабарова, и.о. руководителя пресс-службы УМВД России по Приморскому краю: «На месте происшествия были задержаны двое жителей Владивостока 28 и 29 лет. В настоящее время назначены ряд исследований, устанавливается сумма причиненного ущерба».

Виктор Аблапов, депутат Думы города Владивостока: «Люди были профессионально экипированы: лебедки, генераторы, горелки».

Один из задержанных мародеров — действующий военнослужащий. Его уже неоднократно уличали в незаконном промысле, однако тогда не хватало улик. Но сейчас, когда за делом следит общественность, за разрушение уникальной батареи расхитителю грозит уголовное дело.

Валерий Колюжный, руководитель общественного совета по развитию «Владивостокской крепости», член общественного совета Думы города Владивостока: «Это уголовная статья, очень тяжелая статья. Потому что это памятник федерального значения».

По словам специалистов, помещение, из которого достали насос, находится на глубине как минимум 30 метров. Это сравнимо с 10-этажным жилым домом. И там, в недрах батареи, осталось как минимум два насоса, которые еще не успели поднять.

Эта техника — единственная материальная ценность в подземелье. Остальное растащили черные металлисты. Годами форт никто не охранял. И такая судьба у большинства объектов Владивостокской крепости. Над тем, как оценить ущерб, сейчас работают депутаты, полиция и историки. Ситуацию активно обсуждают и в социальных сетях.

Антон Шеин, владелец металлобазы: «За килограмм будет от пятидесяти до трехсот рублей. Было бы неплохо, если бы такие памятники ограждали. Тогда не было бы такого вандализма».

Сейчас остатки уникальных военных сооружений, культурное наследие мирового масштаба защищают лишь туристы, которые изредка отпугивают мародеров.

О необходимости сохранения Владивостокской крепости историки и жители города говорят много лет. Но пока идут дискуссии, лишь туристы изредка отпугивают мародеров. Между тем в планах — организовать патрули на территории объектов. А провести масштабную реконструкцию можно будет лишь при поддержке краевых и федеральных властей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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