Сборная России прибыла во Владивосток перед чемпионатом мира в Южной Корее

Владивосток стал центром сбора лучших пловцов России. В Приморье спортсмены проходят акклиматизацию перед ответственными соревнованиями. В ближайшее время сборная страны отправится на чемпионат мира в Южную Корею. Посмотреть на показательные тренировки лучших пловцов со всего края съехались тренеры и их ученики.

Во Владивостоке и Сеуле одинаковый часовой пояс, похожий климат, да и время в пути по воздуху всего 120 минут. Поэтому тренеры сборной России долго не думали над выбором места сборов перед ответственным стартом. Спорткомплекс «Олимпиец» в эти дни собрал лучших пловцов страны. Здесь российская команда настраивается на успешное выступление.

Александр Немтырев, заслуженный тренер России: «Первые три дня было очень сложно , потому что разница во времени с Москвой семь часов у нас. С трудом засыпают и рано просыпаются. А сейчас уже все начинает входить в норму».

Сборная — это огромная команда врачей, тренеров, психологов. Во Владивосток привезли даже специальную биохимическую лабораторию. За здоровьем спортсменов следят тщательно.

Михаил Горелик, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ: «Мы регулярно отслеживаем показания крови, еще ряд моментов связанных с технической подготовкой с физической подготовкой. Первое время было тяжеловато акклиматизироваться, как показывали все тесты биохимические и физические тесты, которые у нас проводят. Ну, и как раз как мы рассчитывали, уже не первый раз, как я уже говорил здесь, где-то через неделю более-менее стало все на свои места».

Посмотреть на показательные тренировки лидеров российской сборной со всего края съехались тренеры и их ученики. Для начинающего пловца Стаса Макурина это редкий шанс увидеть, как готовятся к Чемпионату его кумиры.

Стас Макурин, зритель: «Очень хорошая техника. Можно посмотреть там, если, например, есть ошибки, исправить свои ошибки, посмотрев их технику — там надо ногами сильнее работать, чтобы быстрее плыть. Т.е. не руки основное, а ноги».

Во Владивостока сборная уже 10 дней. Сейчас заключительный этап подготовки. К слову, для встречи важных гостей Владивосток готовился несколько месяцев. Пришлось даже модернизировать бассейн.

Денис Русинов, директор Центра спортивной подготовки – Школы высшего спортивного мастерства Приморского края: «Ранее были проведены работы по ремонту чаши, это было два года назад. Сейчас мы на пороге модернизации системы воздухоочистки».

По мнению руководства Всероссийской федерации плавания, в Приморье необходимо расширять материально-техническую базу и строить новые спорткомплексы. Уже в следующем году Олимпийские игры пройдут в Японии. А потому вполне вероятно, что сборные страны вновь навестят Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]