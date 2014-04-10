320 учителей подготовила для Приморья Школа педагогики ДВФУ

Выпускной отметили в Школе педагогики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Документы о высшем образовании в торжественной обстановке вручили 156 бакалаврам и 49 магистрам очной формы обучения. Каждый из выпускников был награждён благодарственным письмом за свои педагогические достижения в период обучения. 80 человек получили дипломы с отличием. Еще для 116 бакалавров, обучавшихся заочно, выпускной проведут чуть позже, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

«Выпуск — 2019 стал особенным для нас, — отметил проректор по учебной и воспитательной работе ДВФУ Андрей Шушин. — В этом году мы отмечаем два юбилея: 120-летие Дальневосточного федерального университета и 110-летие педагогического образования на Дальнем Востоке. Поэтому мне очень приятно от лица всего многотысячного коллектива ДВФУ поздравить вас с окончанием учебы и пожелать успехов в дальнейшей работе. Школа педагогики задала высокую планку выпускной кампании юбилейного года. 42 бакалавра и 38 магистров уже получили красные дипломы. На данный момент это лучшие показатели среди всех структурных подразделений университета».

Все выпускники Школы педагогики — участники проекта «Учитель для Приморья», который ДВФУ реализует совместно с администрацией края. Инициатива направлена на устранение кадрового дефицита в образовательных учреждениях. В 2018-2019 учебном году студенты проходили длительную практику-стажировку с полным погружением в профессию в школах и детских садах. Они работали в 28 из 34 муниципальных образований края, показали себя ценными и мотивированными сотрудниками. Сразу после стажировок многим поступили предложения о трудоустройстве.

«70 выпускников этого года уже выбрали образовательные организации, в которых будут работать, и заключили с работодателями соответствующие соглашения. 1 сентября они зайдут в классы и будут работать наравне со старшими коллегами. Мы не сомневаемся, что у них все получится. Это уже не вчерашние студенты, а настоящие учителя с опытом реальной работы. Самое удивительное — занимаясь в таком режиме, многие из них окончили учебу с красным дипломом, показав действительно высокий уровень знаний и компетенций, а также стали стипендиатами губернатора Приморского края, Оксфордского российского фонда, призерами и победителями различных соревнований, конкурсов и олимпиад», — сообщила директор Школы педагогики ДВФУ Оксана Мартыненко.

Отметим, Дальневосточный федеральный университет — единственное учебное заведение, которое готовит педагогов с высшим образованием в Приморье. Сотни работников системы образования ежегодно повышают квалификацию в стенах вуза, а выпускники ДВФУ высоко ценятся в школах и детских садах региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]