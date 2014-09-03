Лесной памятник природы охраняют в Приморье

Очень ценный и крайне редкий. В Приморье находятся самые большие тисовые рощи в стране. Тис остроконечный дерево красно книжное, растет сотнями лет и считается живым ископаемым. Чем еще тис примечателен и где именно он произрастает?

Больше часа на машине по бездорожью вглубь Чернышевского лесничества. На такую поездку решаются немногие — не больше 12-ти человек в год, поэтому о том, что здесь растет редкий занесенный в красную книгу России тис остроконечный не знают даже большинство местных. Тисовая роща простирается на 5 гектаров тайги и объявлена лесным памятником природы.

- Тисовая роща находится в глубине леса. И, как видим, здесь не только тис представлен, но также и другие породы деревьев. И с дороги если ехать, то, в принципе, можно и не увидеть, что здесь находится тис.

Тис — реликтовое растение. Дерево называют живым ископаемым, которое дошло до наших времен в естественном виде. Это ценная и очень редкая для нашей страны порода. Благоприятный для роста период случается раз в четверть века и длится не больше 30 лет. За это время дерево успевает набрать в толщине всего около 10 сантиметров.

- Вот здесь, видите, вот, сантиметр, вот здесь год был более благоприятный! А вот здесь видите совсем маленький прирост? Этот год, значит, был неблагоприятный!

Дарья Орлова, корреспондент: «Тис остроконечный — главный долгожитель в приморской тайге. Деревья продолжают расти до 3000 лет. Возраст дерева определяют по высоте и диаметру ствола. К примеру, это в обхвате, ну, не менее 50-ти сантиметров, а значит — ему около 600—800 лет».

Рядом с тисами, в подлеске, растут клены, аралия маньчжурская, китайский лимонник, актинидии, элеутерококк и другие. Поселившись рядом с краснокнижными тисами, эти растения также попадают под особую охрану.

Кирилл Андриков, участковый лесничий Чернышевского лесничества:

«Мы патрулируем территорию 2—3 раза в неделю. И еще ее патрулируют, помимо меня, арендаторы. Также мы охраняем ее от пожаров. Вешаем аншлаги. Ведем беседы с населением».

Кроме Приморья, тис остроконечный растет в Хабаровском крае, на Сахалине, в Японии, Корее и Китае. В нашем регионе посмотреть на редкое растение, кроме Чернышевского лесничества, можно в Лазовском заповеднике — там на острове Петрова находится самая большая популяция тиса в России и в Сихотэ-Алинском заповеднике.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]