Более 1 млрд рублей направили приморцам на региональную доплату к пенсии

Более 70 тысяч приморцев получают региональную доплату к пенсии. Из краевого и федерального бюджетов на эту меру социальной поддержки уже направили 1,12 млрд рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Региональную доплату получают пенсионеры, доход которых ниже прожиточного минимума. Это разница между прожиточным минимумом и фактическим обеспечением человека.

В департаменте труда и социального развития Приморского края информируют, что при подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются все выплаты, которые пенсионер получает из краевого или федерального бюджета.

«Это пенсия, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, меры соцподдержки по оплате жилья и коммунальных услуг», – уточняют специалисты.

Региональная доплата к пенсии выплачивается не только пожилым людям. В списках получателей – дети, потерявшие родителей, инвалиды детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии.

Напомним, что в мае этого года произвели перерасчет выплаты. Ранее размер доплаты к пенсии рассчитывался с учетом индексации пенсий и ежемесячной денежной выплаты. Увеличение пенсии или ежемесячной выплаты после индексации автоматически уменьшало размер региональной доплаты.

В ходе Послания Федеральному Собранию Президент Владимир Путин дал поручение предоставить неработающим пенсионерам региональную доплату к пенсии без учета индексации размеров этих выплат. В апреле соответствующие изменения были внесены в федеральное законодательство.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]