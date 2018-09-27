Губернатор Приморья Олег Кожемяко находится в рабочей поездке по районам края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в рабочей поездке по районам края. Десант чиновников краевой администрации работает в Пожарском районе. Здесь глава региона оценил состояние всех образовательных и дошкольных учреждений. О проблемах, которые волнуют, рассказали педагоги.

Деревянные окна, старая крыша, разбитые подъездные пути. Седьмой детский сад в Лучегорске давно нуждается в ремонте. Но без финансовой помощи краевого бюджета сделать этого не получится.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Мы такие направления поддержим, в том числе по благоустройству территории и на '20 год выделим деньги, исходя из того, что документы у них подготовлены, уровень подготовки один из самых высоких в крае».

О необходимости замены окон главе региона рассказали и в школе № 8. В ходе рабочей поездки в Пожарский район Олег Кожемяко оценил состояние всех образовательных и дошкольных учреждений. О проблемах, которые волнуют, рассказали сами учителя.

- На протяжении, наверное, 7—8 лет такое состояние, раньше нормально справлялись, а сейчас начал гнить паркет.

В отличие от ремонта, питание в школах и садах соответствует всем нормам. Замечание только к меню. До конца года его разнообразят. Дети сами выберут, что им есть на завтрак и обед.

К благоустройству Лучегорска особых нареканий у представителей краевой администрации особых замечаний нет. По краевой программе «1000 дворов» строят новую спортивную площадку, работы как раз в разгаре. Здесь появятся тренажеры, турники и отдельно детская зона. Подрядчик планирует сдать объект в сентябре.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Надо ставить для лиц старшего возраста, тренажеры, ходовые, посмотрите, может, за свой счет».

161 миллион рублей краевая администрация выделила муниципалитету на реализацию региональных проектов. Как и в Дальнереченске, показатели Лучегорска высокие. И такую активность в Приморье готовы поддержать. В городе планируют построить водоочистные сооружения и большой физкульурно-оздоровительный комплекс, о котором не раз просили местные жители.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]