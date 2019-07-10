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Вчера, 22:47
 

"Яж мать" уронила младенца под колеса автобуса - соцсети

"Яж мать" уронила младенца под колеса автобуса - соцсети

Жесткое видео опубликовано в соцсетях Владивостока: молодая мать пытаясь выйти из пассажирского автобуса, отвлеклась и уронила колсяску с ребенком под колеса автобуса, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм паблик Экипажи ДПС.

"Яжмать, говорившая по телефону, выронила ребенка из коляски, когда выходила из автобуса, так как слишком было занята телефонным разговором. Малыш упал под колеса автобуса.", - сообщили очевидцы инцидента.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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