"Яж мать" уронила младенца под колеса автобуса - соцсети
Жесткое видео опубликовано в соцсетях Владивостока: молодая мать пытаясь выйти из пассажирского автобуса, отвлеклась и уронила колсяску с ребенком под колеса автобуса, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм паблик Экипажи ДПС.
"Яжмать, говорившая по телефону, выронила ребенка из коляски, когда выходила из автобуса, так как слишком было занята телефонным разговором. Малыш упал под колеса автобуса.", - сообщили очевидцы инцидента.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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