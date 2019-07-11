Пользователи: Мобильное приложение «НТВ-Плюс ТВ» работает даже в лесу!

200 телеканалов и 7 тематически пакетов — мобильное приложение «НТВ-Плюс ТВ» завоевывает популярность российских зрителей. Сервис позволяет смотреть на смартфонах и планшетах на базе Android и iOS линейные телеканалы, видео по запросу и покупать спортивные трансляции.

После установки приложения «НТВ-Плюс ТВ» зрителю предлагается выбрать интересующее видео во вкладке «ТВ». Там пользователь найдет несколько тематических разделов: «Общероссийские», «Спорт», «Кино», «Познавательный», который объединяет познавательные, развлекательные, информационные, музыкальные и региональные каналы. Также есть раздел «Детский», в котором собрано все для малышей, подростков и всех, кто любит мультфильмы и детские передачи.

Приложение «НТВ-Плюс ТВ» позволяет зрителю ознакомиться с программой конкретного телеканала и узнать расписание на неделю вперед. Благодаря функции управления эфиром передачу можно отмотать к началу или в любое нужное место. Максимальная глубина для перемотки назад — четыре часа. Есть функция catch up — она позволяет смотреть программы после их выхода в эфир. Там, где доступно по правам, глубина архива составляет 24 часа.

Телеканалы и передачи можно искать при помощи ключевого слова, а также формировать свой собственный раздел «Избранное» из любимых каналов.

Все фильмы, программы и передачи, которые идут в прямом эфире или шли в течение последних 24 часов, собраны в специальном разделе «Смотри сейчас».

Приложение «НТВ-Плюс ТВ» предлагает воспользоваться возможностями вкладки «Амедиатека». Там представлены фильмы и сериалы этого видеосервиса.

Вкладка «Фильмы», «Сериалы» и «Детям» — это тематические подборки контента в ТВ-эфире и библиотеках видео по запросу. В основу подборок положены каталоги Megogo, Start и «Амедиатеки».

В «Трансляциях» можно смотреть идущие в данный момент или уже завершившиеся спортивные трансляции. В «Моментах» собраны лучшие моменты футбольных матчей.

Во вкладке «Подписки» можно подписаться на любой пакет и посмотреть, какие подписки уже активированы, а уже приобретенные трансляции спортивных матчей хранятся в разделе «Мои трансляции».

Возможности вкладки «Настройки» позволяют выбрать качество трансляции и активировать фоновое воспроизведение. В этом случае трансляция не прерывается, если переключиться на другое приложение.

Через «Поддержку» можно связаться с разработчиками, если при работе приложения возникли какие-то проблемы.

Пользователи отмечают, что приложение «НТВ-Плюс ТВ» запускается на устройствах буквально за секунду, телеканалы переключаются быстро.

«Иногда каталог видео по запросу загружается с незначительной задержкой или телеканал после перемотки стартует не сразу. По всей видимости, это зависит от характеристик соединения и легко исправляется перезапуском потока. А еще «НТВ-Плюс ТВ» работает в лесу!», - говорят пользователи.

Стоит отметить, что не все каналы, доступные на спутниковой платформе «НТВ-ПЛЮС», будут доступны в «Онлайн ТВ». Это связано с политикой правообладателей контента. Общероссийские общедоступные каналы можно смотреть бесплатно при условии подписки на любой платный пакет. При этом канал «Матч ТВ» можно смотреть бесплатно. Приобретение и просмотр пакетов «Ночной» и «Ночной премиум», предназначенных для взрослой аудитории, в мобильном приложении запрещены правилами Apple и Google, но их можно смотреть через мобильный браузер или на компьютере.

Пользователь сервиса «НТВ-Плюс ТВ» может купить пакеты только с телеканалами либо каналы и библиотеку видео по запросу. Стоимость пакетов начинается от 200 рублей в месяц. Первые семь дней любой пакет можно смотреть абсолютно бесплатно!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]