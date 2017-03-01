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Ранее судимый житель Владивостока «разувал» автомобили местных жителей

Ранее судимый житель Владивостока «разувал» автомобили местных жителей

Фото: УМВД по ПК

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) поступило сообщение жителя краевого центра о краже автоколес с его автомобиля «Мазда Демио».

Установлено, что потерпевший утром оставил свой автомобиль в районе улицы Светланской, а в обеденное время обнаружил пропажу колес. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил сумму порядка 20 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего ранее судимого жителя Владивостока.

Похищенные колеса он продал, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания и сознался в совершении аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям. Устанавливается круг потерпевших от его противоправной деятельности и сумма причиненного ущерба.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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