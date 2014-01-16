Во Владивостоке освободят подъезд к «тысячекоечной» больнице для машин скорой помощи
Во Владивостоке на участке улицы Русской, ведущей к владивостокской клинической больнице № 2, известной более как «тысячекоечная», запретят парковку автотранспорта. Это связано с тем, что зачастую пациенты и люди, их навещающие, оставляют вдоль дороги свои автомобили, что приводит к существенным ограничениям и затруднениям проезда машин скорой помощи.
В управлении дорог и благоустройства городской администрации пояснили, что в связи с тем, что в последнее время очень часто водители машин скорой помощи не могут проехать беспрепятственно к больнице, ГИБДД города совместно с администрацией было принято решение об установке здесь знаков, запрещающих парковку по правой стороне дороги, ведущей к больнице. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Уже в ближайшее время сотрудники мобильных бригад муниципального предприятия «Содержание городских территорий» установят на участке от дома № 55б до № 57 стр. 8 знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор» и «Фотовидеофиксация».
Фото – администрация Приморского края (Игорь Новиков).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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