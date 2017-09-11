"Крайне ядовита": опасную рыбу выловили недалеко от Владивостока (фото)
В Амурском заливе недалеко от побережья Владивостока выловили рыбу-собаку из семейства рыб фугу, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик vdk_news.
«Вот такое чудо выловил сегодня в Амурском заливе на траверзе пролива Старка, не доходя километра 1,5. Предполагаем, рыба фугу», - подписали фотографии мужчины.
Подписчики подтвердили, что выловленная рыба действительно относится к семейству фугу и напомнили, что она ядовита.
«Желтоперая рыба-собака! Относится к семейству «иглобрюхов» (фугу), крайне ядовита», - написали подписчики.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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