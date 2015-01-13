Подросток пострадал в «пьяном» ДТП во Владивостоке
Ночью в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивосток поступило сообщение о ДТП в районе улицы Маковского. Прибывшие на место инспекторы ДПС установили, что 36-летняя женщина за рулем «Субару Импреза» не справилась с управлением и врезалась в леера.
В результате водитель получила ушибленную рану ушной раковины. Также пострадал пассажир иномарки – 15-летний подросток. Несовершеннолетний получил перелом лопатки, ссадины спины и был госпитализирован в ВКБ №2 г. Владивостока.
У женщины, управлявшей «Субару», наблюдались явные признаки опьянения.
От прохождения медицинского освидетельствования автомобилистка отказалась, в результате чего в отношении нее был составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП.
Установлено, что ранее нарушительница привлекалась к административной ответственности за переход проезжей части в неустановленном месте.
В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняют подробные причины и обстоятельства автоаварии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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