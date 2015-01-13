Подросток пострадал в «пьяном» ДТП во Владивостоке

Ночью в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивосток поступило сообщение о ДТП в районе улицы Маковского. Прибывшие на место инспекторы ДПС установили, что 36-летняя женщина за рулем «Субару Импреза» не справилась с управлением и врезалась в леера.

В результате водитель получила ушибленную рану ушной раковины. Также пострадал пассажир иномарки – 15-летний подросток. Несовершеннолетний получил перелом лопатки, ссадины спины и был госпитализирован в ВКБ №2 г. Владивостока.

У женщины, управлявшей «Субару», наблюдались явные признаки опьянения.

От прохождения медицинского освидетельствования автомобилистка отказалась, в результате чего в отношении нее был составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП.

Установлено, что ранее нарушительница привлекалась к административной ответственности за переход проезжей части в неустановленном месте.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняют подробные причины и обстоятельства автоаварии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru