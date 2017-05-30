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В пятницу во Владивостоке ожидается дождь

В пятницу во Владивостоке ожидается дождь

11 июля над акваторией Японского моря смещается атмосферный фронт, облачность которого накрыла Приморье. Местами может пройти небольшой дождь. Облачность уменьшит дневной прогрев, максимальные температуры в континентальных районах будут на 2–4 градуса ниже вчерашних, а на побережье останутся в тех же пределах. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Во Владивостоке сохранится облачная погода, вечером есть вероятность небольшого дождя. День ожидается немного прохладней, чем вчера.

В ближайшие сутки над акваторией Японского моря в северо-восточном направлении пройдет циклон. Как и предполагалось одной из версий, его траектория пролегает на 300–400 км восточнее побережья Приморья. Интенсивных дождей в крае не ожидается. В основном пройдут небольшие и умеренные дожди, на юго-востоке и востоке местами сильные. Минимальные температуры останутся в тех же пределах, максимальные немного понизятся и составят +20…+27 °С, на восточном побережье +14…+19 °С.

В пятницу во Владивостоке преимущественно облачно, дождь, наиболее значительный в утренние часы. Во второй половине дня дождь прекратится и в облачном небе появятся разрывы. Минимальная температура существенно не изменится, максимальная при прояснениях +20…+22 °С.

Ожидаемые дожди частично понизят класс пожароопасности леса в Приморье. На реках юго-востока края ожидается подъем уровня воды.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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