Два электробуса и заправочная станция за 77,8 млн рублей появятся во Владивостоке

Аукцион на закупку двух электробусов объявила администрация Владивостока. По итогам торгов, которые пройдут 19 июля, в дальневосточной столице появится совершенно новый, современный, максимально экологичный вид общественного транспорта.

Как рассказали «Вестям: Приморье» в управлении транспорта, город закупает городские низкопольные автобусы большой вместимости с электрическим двигателем. Электробус должен вмещать не менее 85 пассажиров, число мест для сидения – от 30 до 39. Каждая машина должна быть оснащена системами отопления, вентиляции и кондиционирования салона, мониторинга пассажиропотока, терминалами безналичной оплаты проезда, оборудованием для граждан с ограничениями по слуху и зрению, низкий пол для людей с ограниченными физическими возможностями, иметь зону Wi-Fi для доступа в интернет и другие современные опции.

Помимо двух электробусов, поставщик по условиям аукциона обязан установить ультрабыструю зарядную станцию. Так, для полной зарядки батареи потребуется всего 24 минуты.

Начальная цена контракта – 77,8 млн рублей. Стоимость одного автобуса составит 31,4 млн рублей, еще 15 млн рублей стоит зарядная станция.

В управлении транспорта пояснили: средства на покупку электробусов выделены из краевого бюджета. По закону, муниципалитет должен приобретать транспорт отечественного производства. При этом федеральный бюджет предоставляет производителю субсидию на каждую проданную машину в сумме около 8 млн рублей. Таким образом, государство стимулирует развитие общественного электрического инновационного транспорта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]